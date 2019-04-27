Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihindeyaptığıaçıklamayı reddediyoruz" Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihindeyaptığıaçıklamayı reddettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihindeyaptığıaçıklamayı reddettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihindeyaptığıaçıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez.

Portekiz Parlamentosu’ndan iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesini bekliyoruz" denildi.

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