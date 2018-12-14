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Dışişleri Bakanlığının logosu değişti

Yeni logoda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar yer aldı

14 Aralık 2018 Cuma 18:41
Dışişleri Bakanlığının logosu değişti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığının yeni logosunda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar bulunuyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni logoya yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı çalışma kapsamında, Dışişleri Bakanlığının yeni logo tasarımında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda olduğu gibi 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar yer alıyor.

Yeni logo tasarımında, 16 yıldızla çevrilen amblemin ortasında Türk bayrağı ve Bakanlığın ismi bulunuyor. Bakanlığın yeni logosuna resmi internet sitesinde de yer verildi.

İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 16 bakanlığın logosu Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz edecek şekilde tasarlanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:41
  1. 16 Türk devleti
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. logo
  4. Yıldız

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