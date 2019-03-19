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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkındaki soruya yanıt verdi.

19 Mart 2019 Salı 10:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'deki konuşmasına atfen Yunanistan'ın yaptığı açıklamaya ilişkin "Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'deki seçim çalışmalarında yaptığı konuşmaya atfen Yunanistan'ın yaptığı açıklamanın anlaşılamadığını, içerik ve zamanlama açısından "yadırgandığını" belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen pazar günü düzenlenen İzmir mitinginde, Anadolu'nun Yunan işgal teşebbüsünden kurtuluşuna vurgu yapmış, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bunun üzerine açıklama yayınlamıştı.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:01
  1. Anadolu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. İzmir
  5. YUNANİSTAN

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