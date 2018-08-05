0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:36
Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıl dönümü vesilesiyle başkent Karakas’ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanı'nın şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Söz konusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Olay sırasında Maduro ve yakınlarının yara almadan kurtulmasının en büyük teselli olduğu vurgulanan açıklamada, patlamalar sonucu yaralandığı bildirilen 7 askere acil şifa temennisinde bulunuldu.

 

Açıklama şunlar kaydedildi:

"Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır. Venezuela’da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi en büyük temennimizdir. Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:36
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe! Gizli mesajlaşma programları deşifre edildi
    1. FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük..
    2. İngiliz devi kesenin ağzını açtı! 28..
    3. Saadet Partisi'nden kritik karar:..
    4. İzmir'e 41 yeni okul müjdesi!
    5. Şenol Güneş'ten olay itiraf: Keşke..
    6. En ucuz kurbanlıklar hangi şehirde..
    7. Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava..
    8. EPDK'dan 9 şirkete ceza
    9. Osmanlı yadigarı tarihi çarşıda büyük..
    10. FETÖ soruşturmasında Emre Uslu detayı!..
    11. Manisa'da silahlı kavga: 2 kişi..
    12. Fay hattının çökmesiyle oluşan şelale..
    13. Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki..
    14. Dostluk maçında kavga: 9 kişi..
    15. Dışişleri, Venezuela'daki saldırıyı..
    16. Büyük tehlike! 19 yıl önce genlerimizi..
    17. Mevlit yemeğinden 29 kişi zehirlendi
    18. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    19. Çaldığı motosikleti geri getirdi!
    20. Balkonda otururken parmağına kurşun..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018