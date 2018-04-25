Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın açıklamalarına cevap

Türkiye, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olayları  hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın açıklamalarına cevap

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı  Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan  yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu  reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, ABD yönetiminden Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük  acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesine dair  beklentisinin vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer  aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu  hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu  acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini  araştırmacıların istifadesine açmıştır."

Açıklamada ayrıca, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden  Osmanlı Ermenilerinin, bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde  düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni  dostluğuna uygun biçimde anıldığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ABD yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu  törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan,  Osmanlı Ermenilerinin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate  almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından  yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının  ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir  hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz."
 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:09
  1. İstanbul
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Türkiye'den saçmalayan Trump'a jet cevap
    3. Sitelerde oturanlar artık güvende!..
    4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    5. Hülleci 15 vekil ortada kaldı
    6. Ermeni çetelerinin katliamı belgelendi
    7. Suriyeliler arasında 80 lira kavgası!..
    8. Amerika'da çatlak büyüyor! Mattis'e..
    9. Yeryüzündeki milyonlarca canlının..
    10. Emekliye 600 lira promosyon! Tek şartı..
    11. Dikkat çeken an! Donald Trump yine..
    12. Dışişlerinden Trump'a Ermeni resti!..
    13. İttifak talimatı darbeci FETÖ'den mi?..
    14. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    15. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak..
    16. Çiftlik Bank'ın ikinci adamı
    17. Dolar ne kadar?
    18. Yunanistan malını mülkünü satışa..
    19. Darbeci FETÖ'den Hepatit B tuzağı
    20. 'Abdullah Gül ittifakının' perde arkası!
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı