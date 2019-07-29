Dışişleri Bakanlığından Nijerya’daki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda bulunan Maiduguri eyaletinde cenaze törenine yapılan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda bulunan Maiduguri eyaletinde cenaze törenine yapılan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Maiduguri eyaletindeki bir cenaze töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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