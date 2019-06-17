Dışişleri Bakanlığından Nijerya’daki terör saldırısına kınama Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırısını kınayarak Nijerya halkı ve Hükümetine başsağlığı dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde gerçekleştirilen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz.”

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