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Dışişleri Bakanlığından Mursi için başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın eski Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla Mısır halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:01
Dışişleri Bakanlığından Mursi için başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın eski Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla Mısır halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.


Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla Mısır halkına başsağlığı dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Sayın Muhammed Mursi’nin vefatından derin üzüntü duyuyor, kendisine Allah’tan rahmet, dost Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Şehit Muhammed Mursi ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır.”

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:01
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