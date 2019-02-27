Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Kahire’deki tren istasyonunda çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Mısır halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, Kahire’deki tren istasyonunda çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Mısır halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire şehir merkezindeki Ramses Tren İstasyonu’nda bir trenin istasyon platformuna çarpması sebebiyle çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Mısır halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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