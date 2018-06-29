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Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığından Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde son zamanlarda yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada, "Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde yer alan petrol tesislerinin idaresinin Ulusal Petrol Şirketi dışındaki yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüsleri derin endişeyle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

29 Haziran 2018 Cuma 09:04
Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Bakanlıktan Libya'nın Petrol Hilali bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tesislerin idaresinin Ulusal Petrol Şirketi dışındaki yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüslerin derin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Tüm Libya halkına ait olan doğal kaynakların gayrimeşru yollarla idare edilmeye çalışılmasının uluslar arası toplumun desteğiyle ülkede sürdürülen barış, uzlaşma ve istikrar yönündeki gayretleri akamete uğratma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Libya'nın tüm doğal kaynaklarının ve tesislerinin idaresinin bir an önce meşru makamlara iade edilmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Libya'da uluslararası alanda tanınmayan Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümete bağlı Petrol Kurumu, Petrol Hilali bölgesindeki petrol limanlarını Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerden teslim almıştı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:04
  1. dışişleri bakanlığı
  2. libya
  3. Petrol Hilali
  4. açıklama

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