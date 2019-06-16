Dışişleri Bakanlığı’ndan Kenya Hükümeti’ne başsağlığı Dışişleri Bakanlığı, Kenya’da meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Kenya’da meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, 15 Haziran 2019 tarihinde Kenya’nın Wajir Eyaletinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda 8 polis memurunun hayatını kaybetmesi üzerine Kenya halkı ve Hükümetine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kenya’nın Wajir eyaletinde meydana gelen terör saldırısında sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.