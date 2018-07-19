0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok sert tepki

Terör devleti İsrail'in tarafından kabul edilen"Yahudi ulus devlet" yasasına Dışişleri Bakanlığı çok sert tepki gösterdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta, Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." denilerek, İsrail Meclisi'nin tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etmesine tepki gösterildi!

"Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir. Evrensel hukuk hiçe sayılmaktadır. Yasa Filistin'deki işgale kılıf bulunmasını amaçlıyor"

Başta İsrail vatandaşı 2 milyona yakın Filistinlinin haklarının yok sayıldığı olmak üzere birçok eleştiriye maruz kalan yasa tasarısına daha önce de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den itiraz gelmişti.

Rivlin geçen günlerde milletvekillerine gönderdiği mektupta, söz konusu yasanın dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Yahudileri "incitebileceğini", kabul edilmesi halinde İsrail'in bu tasarı nedeniyle ayrımcılık eleştirilerine maruz kalabileceğine dikkati çekmiş ve yasa tasarısında değişikliğe gidilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak bu öneri milletvekilleri ve yasaya destek veren siyasi partiler tarafından kabul görmemişti.

YAHUDİ ULUSAL DEVLET YASA TASARISI 

İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları yasayla hükme bağlayacak tasarıyla, Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak. Bununla birlikte tasarının en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasa tasarısında yer alan bir diğer madde olan "Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir." hükmünün ise diğer maddelerle çeliştiği, göstermelik olduğu belirtiliyor ve uygulamada bir anlam ifade etmeyeceği kaydediliyor.

Tasarıda "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:05
  1. israil
  2. Filistin
  3. dışişleri bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün günü eşini öldürdü, anlattıkları kan dondurdu!
    1. Düğün günü eşini öldürdü, anlattıkları..
    2. Milli Eğitim’de “sistem” skandalı!..
    3. Kidz Eurosport ve MTV kanallarının..
    4. Ölü olarak girdiği mahkemeden sağ..
    5. Aziz Yıldırım, Sözcü muhabirini topa..
    6. MİT'in paketlediği FETÖ'cü tutuklandı
    7. Bunun adı şerefsizlik! Yavru köpeği..
    8. Fırat Doğu Parlak kimdir?
    9. Gizli şekerin belirtileri nelerdir?
    10. Osmanlı askerinin emanetini 103..
    11. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok..
    12. Biriktirme hastalığı (Dispozofobi)..
    13. Bedelli askerlik başvuruları 2018 ne..
    14. Karaciğer büyümesi nasıl olur?
    15. Putin NATO'ya sert çıktı: Sonuçlarını..
    16. Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi..
    17. Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu için olay..
    18. '19 senedir sabrediyorum' dedi ve..
    19. Türkiye-ABD ilişkilerinde FETO açmazı:..
    20. Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sürpriz..
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!