Dışişleri Bakanlığından İngiltere Yüksek Mahkemesi kararına tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:"Terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in İngiltere'den iadelerinin reddine dair kararına karşı yenilenen temyiz izni talebimizin reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur"- "251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının iadeleri yönündeki çabalarımız devam edecek"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in İngiltere'den iadelerinin reddedilmesi kararına karşı yinelenen temyiz talebinin reddedilmesinin hayal kırıklığına sebep olduğunu bildirdi. Aksoy, İngiltere'de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadelerine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Hami Aksoy, "Terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in İngiltere'den ülkemize iadelerinin reddine dair Londra Westminster Kaza Mahkemesi'nin kararına karşı yenilenen temyiz izni talebimizin bugün Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur." ifadelerini kullandı. Sözcü Aksoy, şunları kaydetti: "251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

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