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Dışişleri Bakanlığından Hollanda'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı:- "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz"

18 Mart 2019 Pazartesi 21:10
Dışişleri Bakanlığından Hollanda'daki saldırıya kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıdan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Saldırının, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığının vurgulandığı açıklamada, "Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve hükümeti ile dayanışmamız tamdır." ifadesi kullanıldı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Hollanda, silahlı saldırıdaki şüpheli Gökmen Tanış'ın yakalandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:10
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Hollanda'nın Utrecht
  3. kınama
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