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Dışişleri Bakanlığından Golan Tepeleri kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı:- "ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz"- "Söz konusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür"

26 Mart 2019 Salı 00:03
Dışişleri Bakanlığından Golan Tepeleri kararına kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili aldığı karar kınandı.

Açıklamada, "ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, başta 497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden kararın, ABD yönetiminin Ortadoğu'da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürdüğünü gösterdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM Şartı'nda kayıtlı temel prensiplere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmek uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel bir sorumluluğudur."

ABD Başkanı Donald Trump, bugün "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 00:03
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