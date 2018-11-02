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Dışişleri Bakanlığı'ndan D-8 açıklaması!

Dışişleri, 3 Kasım'da Antalya'da D-8 zirvesi düzenleneceğini açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 10:45
Dışişleri Bakanlığı'ndan D-8 açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Halen Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları Konseyi 18. Toplantısı, Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde 3 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu toplantıda 2017 İstanbul Zirvesi’nde alınan kararların takibi yapılacak, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve D-8 Teşkilatı’nın daha etkin çalışması imkânları ele alınacaktır."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:45
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Dışişleri

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