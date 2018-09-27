Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu değerlendirmesi
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu ve FinlandiyaDışişleri Bakanı Soini'nin eşbaşkanlığında gerçekleşen BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısı'nın, gençliğin arabuluculuk süreçlerinde oynayabileceği rol üzerinde odaklandığını açıkladı.27 Eylül 2018 Perşembe 21:52
Dışişleri Bakanlığı, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun yıllık toplantısına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ve FinlandiyaDışişleri Bakanı Timo Soini'nin eşbaşkanlığında 73. BM Genel Kurulu marjında gerçekleşen toplantının, gençliğin arabuluculuk süreçlerinde oynayabileceği rol üzerinde odaklandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BM’nin yanı sıra AGİT ve İİT’te de arabuluculuk alanında çalışmalarda öncü roller üstlenen Türkiye, BM’nin bu alandaki çalışmalarına yönelik güçlü desteğini BM Arabuluculuk Dostlar Grubu üyeleriyle işbirliği içinde sürdürecektir."
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