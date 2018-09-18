Dışişleri Bakanlığından Amerika halkına başsağlığı mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de etkili olan Florence kasırgasının neden olduğu kayıplarla başsağlığı mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Florence kasırgasının ABD’de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından üzüntü duyuyoruz. Kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.