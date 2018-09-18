Dışişleri Bakanlığından Amerika halkına başsağlığı mesajı!
Dışişleri Bakanlığı, Florence kasırgasının Amerika'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasının üzüntüyle karşılandığını belirtti.18 Eylül 2018 Salı 21:24
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de etkili olan Florence kasırgasının neden olduğu kayıplarla başsağlığı mesajı yayımladı.
Açıklamada, "Florence kasırgasının ABD’de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından üzüntü duyuyoruz. Kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.
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