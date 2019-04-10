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Seçim 2019 Sayfası

Dışişleri Bakanlığı’ndan AİHM’ ye seçilen Türk yargıç hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) seçilen Türk yargıç ile ilgili memnuniyet duyduğunu belirtti.

10 Nisan 2019 Çarşamba 02:01
Dışişleri Bakanlığı’ndan AİHM’ ye seçilen Türk yargıç hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) seçilen Türk yargıç ile ilgili memnuniyet duyduğunu belirtti.


Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türk yargıç seçilmesi süreci ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından yapılan oylamada AİHM’ye Türk yargıç Doç. Dr. Saadet Yüksel’in seçilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;


“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Türk yargıç seçim süreci 9 Nisan 2019 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) yapılan oylama ile tamamlanmıştır.


Avrupa Konseyi’nin 47 üyesinin milletvekillerinden oluşan AKPM’de yapılan seçimlerde adaylarımızdan Doç. Dr. Saadet Yüksel AİHM’de görev yapacak yeni Türk yargıç olarak seçilmiştir.


AİHM’de görev yapacak nitelikli yargıç adaylarının belirlenmesi amacıyla Hükümetimiz tarafından titiz bir süreç yürütülmüştür. Bu sürecin sonucunda, 9 yıl görev yapacak yeni yargıcımızın seçilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz”

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 02:01
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