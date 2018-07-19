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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı: Artık oyalamayın!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" denildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:22
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı: Artık oyalamayın!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin FETÖ terör örgütüne yönelik yaklaşımını konusunda, "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" ifadesini kullandı.  

Bakanlık, Suriye'de Esad rejiminin ilerleyişi hakkında ise "Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz"  dedi. 

TRUMP'A "RAHİP BRUNSON" CEVABI

Trump'ın Rahip Brunson konusunda dün Başkan Erdoğan'a attığı tweete de cevap veren Bakanlık "Türkiye bir hukuk devletidir. Ortada bir hukuki süreç var" denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.

F-35 KONUSU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şuanda eğitim alıyorlar" dedi.

PUTİN - ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Erdoğan ve Putin'in rejimin İdlib'e yönelmesine dair telefon görüşmesine ilişkin, "Sahada şiddetin azaltılması Astana'da yürütülen çalışmaları baltalıyor. Bu senaryonun İdlib'te tekrar etmesini istemiyoruz" dedi.

PYD MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "PYD terör örgütünün Münbiç'ten çekildiği teyit edildi" dedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:22
  1. abd
  2. dışişleri bakanlığı
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM29 dk önce
    Bunca FETÖ davası açıldı, 15 TEMMUZ dan sonraki bir yıl boyunca TV lerde adalarda yapılan CIA toplantılarından, yok İncirlikte Darbe üssünden yok ABD elçiliğinden FETÖcülere edilen telefonlardan bahsedildi durdu, bilen duyan varmı acaba devam eden yada sonuçlanan FETÖ davalarında ABDden hiç bahsediliyormu, suçlamayı geçtim ABD ye ve ABD kurumlarınaen ufak bir atıfta bulunulmuş mu???
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