Dışişleri Bakanlığındaki atama kararları Resmi Gazete'de Dışişleri Bakanlığı'na ilişkin bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıkta açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüneİlhan Kemal Tuğ, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Levent Eler atandı. Ayrıca, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığına Süleyman Ömür Budak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür YardımcılığınaUygar Mustafa Sertel getirildi. Atamaların 3 sayılı CumhurbaşkanlığıKararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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