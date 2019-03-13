Dışişleri Bakanlığı:"Avrupa Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir. Sözkonusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir."
IHAAW215245-GEN/13-03-2019- Dışişleri Bakanlığı:"Avrupa Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir.13 Mart 2019 Çarşamba 21:58
IHAAW215245-GEN/13-03-2019- Dışişleri Bakanlığı:"Avrupa Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir. Sözkonusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir."13.03.2019 21:52:45TSINNNN
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