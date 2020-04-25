Dışişleri Bakanlığı yurt dışından kaç Türk vatandaşının getirildiğini açıkladı
Dışişleri Bakanı, yurt dışında yaşayan Türkler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan koronavirüs tahliyeleri kapsamında 40 binden fazla vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tahliyeleriyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeden 40 binden fazla vatandaşın yurda getirildiğini bildirdi.
Talimatı Erdoğan vermişti
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan vatandaşların tahliyesi sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliyeye ilişkin son bilgileri paylaştı.
75'ten fazla ülkeden 40 binden fazla tahliye
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir." denildi.
Açıklamada, tahliye edilen toplam 23 bin 530 vatandaşın çeşitli şehirlerdeki KYK öğrenci yurtlarında kaldıkları belirtildi.
Yaklaşık 33 bin kişinin karantina süresi sona erdi
Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşın yurtlardan ayrıldığı belirtilirken, "23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir." bilgisi paylaşıldı.