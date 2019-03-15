Dışişleri Bakanlığı Yeni Zelanda'da iki camideki katliamı kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin katledildiği silahlı terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına taziye mesajı iletildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Zelanda hükümetinin, İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz."