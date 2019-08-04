Dışişleri Bakanlığı: "Sudan’daki gelişmeler memnuniyet verici" Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da geçiş döneminin çerçevesini düzenleyen ve istikrarın tesisine imkan verecek gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da geçiş döneminin çerçevesini düzenleyen ve istikrarın tesisine imkan verecek gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dost Sudan’da geçiş döneminin çerçevesini düzenleyen ve istikrarın tesisine imkan verecek Anayasal Bildiri’nin, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı temsilcileri tarafından bugün imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Bundan sonraki aşamada halkın taleplerini hayata geçirecek kapsayıcı bir sivil hükümetin kurulmasını ve dost Sudan’ın bir an evvel istikrara kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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