Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında PKK’ya karşı m
IHAAW151636-SIY/02-03-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır.02 Mart 2019 Cumartesi 15:21
IHAAW151636-SIY/02-03-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında PKK’ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD’den aynı yaklaşımı PKK’nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG’ye karşı da göstermelerini bekliyoruz."02.03.2019 15:16:36TSINNNN
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