0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Dün Vaşington’da düzenlenen Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) Yıllık Konferansı’na katılan bazı ülke liderlerinin İsrail’deki Büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşılıyoruz" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Dün Vaşington’da düzenlenen Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) Yıllık Konferansı’na katılan bazı ülke liderlerinin İsrail’deki Büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşılıyoruz" dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Vaşington’da Tertiplenen Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) Yıllık Konferansı’na katılan ülke liderlerinin, Büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacaklarına ilişkin beyanatları hakkındaki soru üzerine, "Dün Vaşington’da düzenlenen Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) Yıllık Konferansı’na katılan bazı ülke liderlerinin İsrail’deki Büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşılıyoruz" karşılığını verdi.


"Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz üzere, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir" diyen Aksoy şunları kaydetti:


"Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından reddedilmiştir. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Tüm ülkeleri, bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve bölgemizi daha da istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sektör derin nefes aldı
    1. Sektör derin nefes aldı
    2. Kayseri’yi U-17 Türkiye..
    3. Ücretli poşet uygulaması ev..
    4. Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu
    5. 5 yaşındaki Bilal’in feci ölümü
    6. Liseler arası Futsal şampiyonasında..
    7. SUV görünümlü Peugeot Rifter Türkiye’de
    8. İtalyanlar Galata için Türkiye’de
    9. Fuat Akdoğan’dan Ömer Günel’e ağır..
    10. Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve..
    11. Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı
    12. Meteorolojiden zirai don uyarısı
    13. Tellioğlu; “Tutamayacağım sözler..
    14. Cizre’de araç sele kapıldı: 2 kişi..
    15. Galatasaray, filede kupa için sahaya..
    16. Aydın’da uygulanan ‘fahiş doğalgaz..
    17. Ganyan bayiine dalan çocuk sürücü..
    18. Serbest piyasada döviz fiyatları
    19. Beklenen ’212 Fırsat Garajı’..
    20. Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan..
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"