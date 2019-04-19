Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Macron’un sözde SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde ’Suriye Demokratik Güçleri’ (SDG) heyetini kabul etmesini kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde ’Suriye Demokratik Güçleri’ (SDG) heyetini kabul etmesini kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde “Suriye Demokratik Güçleri” heyetini kabulü hakkındaki bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde ’Suriye Demokratik Güçleri’ (SDG) heyetini kabul etmesini kınıyoruz. Terör örgütü uzantılarına suni meşruiyet kazandırmaya yönelik bu teşebbüs müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan son derece yanlış bir adımdır.

Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan gündemlerin ilerletilmesine müsaade edilmemesinin önemini ve Türkiye’nin milli güvenliğini temin etmek için gerekli gördüğü önlemleri almaktan çekinmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz."

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