0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı Somali’de terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Somali’de terör saldırısını kınadı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:14
Dışişleri Bakanlığı Somali’de terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Somali’de terör saldırısını kınadı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali’nin Kismayo şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hortum dehşeti güvenlik kamerasında
    1. Hortum dehşeti güvenlik kamerasında
    2. Türkiye'den Somali'deki terör..
    3. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı..
    4. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
    5. Ardahan’da çevreyi koruma farkındalığı..
    6. Samsunspor, Başakşehir’den Atabey..
    7. Van’daki göl ve göletlere 250 bin..
    8. Alanyalı mimar motosiklet kazasında..
    9. FIFA'dan Türk kulübüne flaş transfer..
    10. Uluslararası İlişkiler Uzmanından..
    11. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    12. Barzani Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi..
    13. OGM'den Muğla'daki yangına ilişkin..
    14. Konyalı Ayşe teyzenin geçim kaynağı..
    15. Hızlıca kilo verdiren "elma-yoğurt" kürü
    16. Riva Kavşağı'nda kaza yapan tanker..
    17. 19 Yaş Altı Avrupa Hentbol..
    18. Bergama Belediyespor’da Adnan Buber..
    19. AK Parti'den KKTC çıkışı: Takdirle..
    20. Bakan Kurum: "Rize’de etaplar halinde..
    21. Tarihi medresede 15 Temmuz sergisi
    22. "Fenerbahçe'de olduğum için çok..
    23. Dışişleri Bakanlığı Somali’de terör..
    24. Komiser yardımcısı silah temizlerken..
    25. Çiftçi BağKur’lu nasıl olunur? Çiftçi..
    26. Deha çapında yazarların bilinmeyen..
    27. Hong Kong'da Çinli tüccar protestosu
    28. Terör örgütü DAEŞ'e hava harekatı! 4 ölü
    29. Ateşle oynayan çocuk evi yaktı
    30. Samsunspor Başakşehir’in forvetini..
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da