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Dışişleri Bakanlığı: "(Sincar'daki PKK hedeflerine operasyon) Terör örgütleri Irak'ta yuvalandıkları müddetçe operasyonlara devam edilecek"
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
PKK
Sincan
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