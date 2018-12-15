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Dışişleri Bakanlığı: "(Sincar'daki PKK hedeflerine operasyon) Terör örgütleri Irak'ta yuvalandıkları müddetçe operasyonlara devam edilecek"

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
Dışişleri Bakanlığı: "(Sincar'daki PKK hedeflerine operasyon) Terör örgütleri Irak'ta yuvalandıkları müddetçe operasyonlara devam edilecek"
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
  1. PKK
  2. Sincan

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