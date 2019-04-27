Dışişleri Bakanlığı: "Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkındaki açıklamasını reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez."

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