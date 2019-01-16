Dışişleri Bakanlığı: "Münbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz"
16 Ocak 2019 Çarşamba 21:07
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