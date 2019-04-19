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Dışişleri Bakanlığı: "Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz."

19 Nisan 2019 Cuma 21:34
Dışişleri Bakanlığı: "Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde SDG heyetini kabul etmesini kınıyoruz."
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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:34
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