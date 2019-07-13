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Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:57
Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz"
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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:57
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