Dışişleri Bakanlığı: "(Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisi) Kabulü halinde öneri, barış ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak. Kıbrıs meseleninin çözümünde uygun zemin yaratacaktır"

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