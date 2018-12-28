0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz."

28 Aralık 2018 Cuma 00:21
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 00:21
  1. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya bazı Arap ülkelerince camilere yapılan yardımları denetleyecek
    1. Almanya bazı Arap ülkelerince camilere..
    2. Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki:..
    3. Samsun'da bıçakla yaralama
    4. Türkiye'den İsrail'in yasa dışı..
    5. Konya'da eğitime kar engeli
    6. New York borsası yükselişle kapandı
    7. Büyük depremin yıl dönümünde korkutan..
    8. Dışişleri Bakanlığından İsrail..
    9. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı..
    10. Suudi Arabistan'dan Kırgızistan'a 3,7..
    11. "Korneanın Sesi" grubu 100'üncü..
    12. Kritik isimden ABD analizi: Hayal..
    13. Diyanet TV Tanıtım Gecesi
    14. Diyanet TV Tanıtım Gecesi
    15. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2018
    17. Seçim yaklaştıkça... CHP'nin öncesi ve..
    18. İsrail'in skandal kararına Avrupa..
    19. Sudan'da protestolar büyüyor! 19 ölü..
    20. "İstiklal Şairi" Kahire'de anıldı
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...