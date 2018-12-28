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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı Şeria'da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz."
28 Aralık 2018 Cuma 00:21
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 00:21
İsrail
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