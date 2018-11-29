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Dışişleri Bakanlığı: (İngiltere'de FETÖ üyelerinin iade talebinin reddi) Kararın kabul edilemez olduğu İngiliz makamlarına vurgulanmıştır"

29 Kasım 2018 Perşembe 12:25
Dışişleri Bakanlığı: (İngiltere'de FETÖ üyelerinin iade talebinin reddi) Kararın kabul edilemez olduğu İngiliz makamlarına vurgulanmıştır"
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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