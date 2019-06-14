Dışişleri Bakanlığı: “İki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz” .

Dışişleri Bakanlığı, “Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yapılan

saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “13 Haziran 2019 tarihinde Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamanın devamında “Uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem

atfediyoruz” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.