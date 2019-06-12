Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün (11 Haziran) kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz." Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün (11 Haziran) kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün (11 Haziran) kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz."

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