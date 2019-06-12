Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün (11 Haziran) kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün (11 Haziran) kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz.12 Haziran 2019 Çarşamba 14:18
Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün (11 Haziran) kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz."
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