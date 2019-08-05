Dışişleri Bakanlığı: “Hindistan’daki gelişmelerden endişe duyuyoruz” Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Anayasası’nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370’nci maddesinin ilga edilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Anayasası’nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370’nci maddesinin ilga edilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, ‘Keşmir’ sorunu konusunda bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hindistan Anayasası’nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370’nci maddesinin 5 Ağustos 2019 tarihinde ilga edilmesinin mevcut gerilimi arttırmasından endişe duyuyoruz. Sorunun diyalogla ve ilgili BM kararları çerçevesinde, tüm Jammu-Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan’ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması en samimi dileğimizdir. Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır” ifadeleri kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.