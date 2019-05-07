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Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği hizmete girdi

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği hizmete girdi.

07 Mayıs 2019 Salı 15:55
Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği hizmete girdi

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği hizmete girdi. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay’da temsilcilik açma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile tamamladıklarını söyledi.


Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da açıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Habib’i Neccar Camisi yanında hizmete giren temsilciliği yerinde ziyaret etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Serdar Cengiz de Kıran’a eşlik etti.


Kıran, hizmete giren temsilciliğin en kısa sürede açılışının yapılacağını belirterek, “Dışişleri Bakanlığı olarak Hatay bizim için artık çok ihtiva ve stratejik öneminin yanı sıra ayrı bir anlamı da var. Yurt içinde bazı şehirlerimizde; İzmir’de, İstanbul’da, Edirne’de, Gaziantep’te bakanlığımızın temsilcilikleri var ve bunlara yenisini ekledik ve Hatay’da temsilcilik açma kararını Cumhurbaşkanımızın onayı ile tamamlamış bulunuyoruz. En kısa zamanda resmi açılışını da yapacağız” dedi.


Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Serdar Cengiz’in göreve gelmesinden bu yana sürekli istişare halinde olduğunu belirten Kıran, “Serdar Cengiz bakanlığımızın Hatay temsilcisi olarak bakanımız tarafından atandı. Atandığı günden bu yana valimiz ve şehrin ileri gelenleri ile yakın istişare ve işbirliği halinde. Hatay’ın özellikle bölgemizdeki önemi, kritik konumu ve dış politikamızdaki yeri itibari ile buradaki özellikle göçmenler konusundaki süreci ve Suriyeliler gelişmeleri çok yakından takip edecek ve bakanlığımızı Hatay’dan bilgilendirecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:55
  1. doğa

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