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Dışişleri Bakanlığı: "(Erbil'de konsolosluk görevlisinin şehit edilmesi) Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:48
Dışişleri Bakanlığı: "(Erbil'de konsolosluk görevlisinin şehit edilmesi) Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."
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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:48
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