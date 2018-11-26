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Dışişleri Bakanlığı: "(Azak Denizi'nde) Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz"

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:29
Dışişleri Bakanlığı: "(Azak Denizi'nde) Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz"
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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