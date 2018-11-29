Dışişleri Bakanlığı: "(Astana toplantısında) Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemlere karşı tutum teyit edilmiştir"

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29 Kasım 2018 Perşembe 12:43
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:43
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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