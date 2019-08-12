0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı: “Aden şehrindeki silahlıçatışmalardan büyük endişe duyuyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, “Yemen’in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlıçatışmalardan büyük endişe duyuyoruz” dedi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 04:30
Dışişleri Bakanlığı: “Aden şehrindeki silahlıçatışmalardan büyük endişe duyuyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, “Yemen’in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlıçatışmalardan büyük endişe duyuyoruz” dedi.


Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Yemen’in Aden şehrinde meydana gelen silahlı çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yemen’in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlıçatışmalardan büyük endişe duyuyoruz. Söz konusu çatışmaların barış, dostluk ve dayanışma duygularının hakim olması gereken mübarek Kurban Bayramı sırasında da devam etmesi son derece üzüntü vericidir. Yemen’de tüm taraflara, ülkedeki siyasi ve insani krizi daha da derinleştirecek adımlardan kaçınmaları ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları çağrısında bulunuyoruz. “Türkiye, Yemen’de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ayrıca ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteği sürdürecektir” ifadeleri yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 04:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arjantin'deki ön seçim sonuçları muhalefeti sevindirdi
    1. Arjantin'deki ön seçim sonuçları..
    2. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ön..
    3. Arjantin'deki ön seçimlerde..
    4. Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia..
    5. Dışişleri Bakanlığı: “Aden şehrindeki..
    6. Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü
    7. Adana'da taciz iddiası
    8. Kırşehir’de kaza7 yaralı
    9. Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    10. Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda..
    11. İYİ Partili vekilin çarptığı yaya..
    12. İtalyan tenor Safina sokak hayvanları..
    13. İzmir'de otoyolda milletvekilinin..
    14. İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi..
    15. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    16. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    17. Teröristlere darbe! Etkisiz hale..
    18. İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda..
    19. Galatasaray İtalya'da dağıldı
    20. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    21. Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler:..
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. Türk hayırseverlerden Senegal'de..
    24. ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını..
    25. Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 -..
    26. Din görevlisi olmayınca bayram..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2019
    28. PSG 3 puanı 3 golle aldı
    29. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
    30. Husilerden Suudi Arabistan hava..
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Kuran-ı Kerim'i öpüp, kurdeleyi kesti! Füzelerin korkulu rüyası yeni hava savunma radar sistemi
    Kuran-ı Kerim'i öpüp, kurdeleyi kesti! Füzelerin korkulu rüyası yeni hava savunma radar sistemi
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk saatlerde o ülke tarafından imha edilecek
    Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk saatlerde o ülke tarafından imha edilecek