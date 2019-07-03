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Dışişleri Bakanlığı: "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş PKK'nın elebaşlarından biri Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:58
Dışişleri Bakanlığı: "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş PKK'nın elebaşlarından biri Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır"
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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:58
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