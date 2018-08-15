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Çavuşoğlu’ndan ABD’ye ‘hayal kırıklığı’ cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" ifadelerini kullandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:05
Çavuşoğlu’ndan ABD’ye ‘hayal kırıklığı’ cevabı

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ABD başkanı Donald Trump'ın, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı 'hayal kırıklığı' yaşadığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye tokat gibi bir cevap verdi. 

"BİR HAİN VAR VE ONU BESLİYORLAR"

Çavuşoğlu, "ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" dedi. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:05
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

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