Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri) Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri) Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır.

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