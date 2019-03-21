Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri) Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır.21 Mart 2019 Perşembe 11:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri) Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır.
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