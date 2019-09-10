Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık. Bizim için ve Kıbrıs Türkü içinkırmızı çizgi, siyasal eşitliktir. Türkiye ve Kıbrıs tarafı olarak bir başarısızlığı daha kaldıramayız." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak hiçbir seçeneği dışlamadık. Bizim için ve Kıbrıs Türkü içinkırmızı çizgi, siyasal eşitliktir. Türkiye ve Kıbrıs tarafı olarak bir başarısızlığı daha kaldıramayız."

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