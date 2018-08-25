0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tataristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev ile görüştü.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tataristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazan'daki temaslarına Tataristan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev ile yaptığı görüşmeyle devam ettiğini belirtti.

 

Çavuşoğlu, ayrıca tarihi Bolgar şehri ve Sviyajsk Adası'nın yenilenmesi projeleri ile Bolgar İslam Akademisi hakkında bilgi aldı.  

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:20
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Tatar
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Tataristan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı
    1. Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı
    2. Mevlüt Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla..
    3. Hem Erdoğan’a “demokratik değil” dedi,..
    4. ABD'li eski diplomattan küstah..
    5. MİT ve polisten terör operasyonu!
    6. Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
    7. Gaziantep'te trafik kazası: 18 kişi..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Zafer..
    9. Kırmızı listedeki teröristin nasıl..
    10. Trump’a “mütevazı” dedi, cevabı aldı
    11. Almanya’da cami karşısına açılan..
    12. PKK'nın çağrı yaptığı eyleme izin yok!
    13. Papa 40 yıl sonra oraya gitti!
    14. AK Parti binasına saldıran zanlı..
    15. Trump etkisi: Meksikalı olduğun için..
    16. Irak'ta kritik görüşme!
    17. Fenerbahçe yeni transferi resmen..
    18. Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz..
    19. Belediye Başkanı açıkladı! O stat..
    20. Suudiler diken üstünde... Kılıf çoktan..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz